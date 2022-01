Do Diário do Grande ABC



10/01/2022 | 09:03



Tornou-se previsível. A cada chuva mais forte, especialmente nos últimos dias e nas primeiras semanas do ano, alguns endereços do Grande ABC ficam debaixo d''água. O crescimento desordenado das cidades, que ignora a faixa naturalmente alagável das margens de rios e córregos, é o maior responsável pelos episódios trágicos a que os moradores da região assistem impassíveis. Mas os impactos poderiam ser menores se houvesse consciência coletiva social por parte dos indivíduos. Nem todos os problemas podem ser atribuídos exclusivamente aos administradores públicos.

Muito pelo contrário. Alguns prefeitos têm feito bem a sua parte. Tome-se como exemplo o que ocorreu no fim do ano passado em Santo André e Mauá. No primeiro caso, o chefe do Executivo, Paulo Serra (PSDB), arregaçou as mangas e foi às ruas para anunciar medidas para minimizar os efeitos do pé-d''água ­ entre elas, a construção de piscinão na Vila América, uma das localidades mais atingidas. Muito diferente do que fez seu colega mauaense Marcelo Oliveira (PT), que se omitiu da responsabilidade enquanto a população se desesperava literalmente submersa.

Só a união do poder público com a sociedade pode solucionar, de vez, a questão das enchentes. Falta compreensão dos pilares de cidadania aos moradores e também, como se viu no caso do petista, a prefeitos. Parecem não entender que a atitude de cada um interfere diretamente no bem-estar de todos. E, assim, deixam para o outro resolver questões que deveriam ser responsabilidade deles próprios, criando círculo vicioso.

Estas considerações, evidentemente, não têm o objetivo de serem condescendentes com a eventual falta de ação das autoridades. Pelo contrário. O Diário vai seguir com a sua linha de cobrar investimento em saneamento básico. Mas é preciso dizer, com todas as letras, que a tarefa dos gestores se tornaria mais efetiva se os cidadãos colaborassem. Isso, claro está, se encontrassem sensibilidade em seu prefeito, algo que sobrou em Paulo Serra e faltou a Marcelo Oliveira.