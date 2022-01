Obituário - 10 de janeiro de 2022

Ademir Medici

Maria Odila Figueiredo Nicolau de Pietro

(São Bernardo, 6-6-1952 – 5-1-2022)

A psicóloga Maria Odila Figueiredo Nicolau de Pietro tem laços históricos com a cidade de São Bernardo. Aqui ela nasceu, estudou, trabalhou, constituiu uma linda família, amava os animais e tinha uma relação direta com a autonomia da cidade.

Seu pai, o médico Gabriel Nicolau, foi uma das lideranças do movimento de emancipação de São Bernardo, em 1944, quando a cidade separou-se em definitivo de Santo André, recuperando sua autonomia.

O marido de Dona Maria Odila, Amaury Paschoal de Pietro, carinhosamente conhecido por “Baco”, foi diretor da estatal Emplasa.

Dona Odila, que herdou o nome da mãe – Odila Figueiredo Nicolau – parte aos 69 anos. Deixa dois filhos, Gabriel e Cristina. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

Santo André

Nancy Soares Lopes, 101. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Teresiano Manoel, 96. Natural de Pereiras (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dante Gavioli, 95. Natural de Colina (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Comerciante. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luzinete Maria da Conceição, 90. Natural de Chã Preta (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Luiz Norberto, 89. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Lubrificador aposentado. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Romildo de Freitas, 87. Natural de Bueno Brandão (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mathilde Scolari Ricciardi, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Otavio de Melo, 84. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Stocco, 83. Natural de Marília (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto.

Erotildes Alves dos Santos, 81. Natural de Mutuipe (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Albertina Maria dos Santos, 78. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Tiva, 78. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Bezerra da Silva, 71. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Beccaria Casagrande, 55. Natural de Guaraçaí (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Feirante. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valéria Mari Tibúrcio, 52. Natural de Santo André. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Adriana Gomes Campos, 51. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Cabeleireira. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emerson Teixeira Machado, 50. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Técnico de radiologia. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marina de Holanda da Silva, 50. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Cuidadora. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Crispim José Bispo Lisboa, 48. Natural de Itabuna (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Autônomo. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Valdemiro Rodrigues de Lacerda, 100. Natural de Leopoldina (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria Eunice Bergamim Sardelli, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Afonso Bruno, 84. Natural da Itália. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

José Raimundo Barros da Silva, 79. Natural de Sumé (Paraiba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Luzivina Rosa Pires Medina, 68. Natural de Amparo da Serra (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Eliete Maria de Moura, 49. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Parque Rio Grande, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria Stela da Paz Venâncio, 41. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

Yvanilde da Silva Trevisan, 85. Natural de Avanhandava (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Memorial Planalto.

Felipe Barbosa Contani, 27. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Comerciante. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Virginia dos Santos, 89. Natural de São Lourenço da Mata (Pernambuco). Residia na Vila Marari, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

José Henrique de Macedo, 83. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Fabricio José da Silva, 80. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

José Amaro Inocêncio, 73. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Belarmino Gonçalves dos Reis, 73. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilson Barbosa Gomes, 73. Natural de Buerarema (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Vale da Paz.

Irene Machado Vieira, 72. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Xisto Severino da Silva, 72. Natural de Orobó (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Eleni da Silva, 51. Natural de Jaguaribe (Ceará). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia6. Vale da Paz.



M A U Á

Sônia Maria Lucas, 72. Natural de Rio Pomba (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sueli Luzia Ribeiro, 68. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Maria da Purificação Santeo Zampol, 99. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

José Vieira de Souza, 65. Natural de Cajazeiras (Pernambuco). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Admilson Silva dos Santos, 60. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Ailton Gonçalves, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.

Paulo Roberto Munia, 57. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Kerlly Ferrari, 52. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Ivair Domingos da Silva, 51. Natural de Ubatuba (São Paulo). Residia no Jardim Panorama, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Roberto Tamura, 36. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.