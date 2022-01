Técnico revela 'fico' de Cavani no Manchester United e acaba com sonho corintiano

09/01/2022 | 21:00



O técnico Ralf Rangnick revelou neste domingo que o atacante uruguaio Edinson Cavani o confidenciou que continuará no Manchester United. A decisão acaba com o sonho do Corinthians em contar com o jogador para a atual temporada.

"Ele veio ao meu escritório, falamos por mais de meia hora e ele me disse que definitivamente ficaria, que eu poderia contar com ele. Edi fez isso por conta própria, sem que eu lhe chamasse", afirmou o treinador, em entrevista à BBC Sport.

Rangnick confia no atacante para ser uma espécie de líder para os jovens atletas que estão despontando no United. "Eu posso confiar nele. Tenho a certeza de que dará o seu melhor e será um exemplo aos jovens atletas do clube", completou.

O contrato de Cavani com o Manchester United vai até junho e o atleta poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Corinthians conta com ajuda de investidores para tentar selar uma contratação considerada de alto nível para assumir a camisa 9 e mirava no uruguaio.

Com a permanência de Cavani no Manchester United, o Corinthians deve unir suas forças por Diego Costa. O atacante está de saída do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o que facilitaria a negociação.

Trazer um centroavante de peso é a meta corintiana para fechar o elenco para 2022. Por enquanto, o técnico Sylvinho tem somente Jô de opção na posição e não quer fazer improvisações na temporada. Ano passado o treinador foi bastante criticado por usar Roger Guedes e até Renato Augusto como "falso 9".