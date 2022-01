Brasil chega a 67,66% da população com vacinação completa contra a covid-19

09/01/2022 | 20:33



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta neste domingo, 9, a 161.642.302, o equivalente a 75,78% da população total.

Nas últimas 24 horas, 11 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e do Distrito Federal.

Entre os mais de 161 milhões de vacinados, 144,3 milhões receberam a segunda dose, o que representa 67,66% da população com a imunização completa contra o coronavírus. Nas últimas 24 horas, 30 mil pessoas receberam a 2ª dose. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço (39.401), o Brasil administrou 81.721 doses neste domingo.

Os Estados de Alagoas, Distrito Federal, Mato Grosso, Maranhão, Paraíba, Tocantins e Sergipe, não atualizaram os dados da imunização. O Acre informou que "não atualizou nenhum número em virtude da instabilidade do sistema de notificação".

Os dados diários do Brasil são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.