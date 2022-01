Diante de 48 mil torcedores, Camarões abre Copa Africana das Nações com vitória

09/01/2022 | 20:30



A 32ª edição da Copa Africana de Nações começou neste domingo com vitória dos donos da casa. Ao lado de 48 mil torcedores, a seleção de Camarões derrotou Burkina Faso por 2 a 1. Cabo Verde também estreou com triunfo ao fazer 1 a 0 na Etiópia.

No estádio Olembe, localizado na capital Yaondé, Camarões sofreu, mas conseguiu derrotar Burkina Faso por 2 a 1. A equipe visitante abriu o placar com Sangaré, que aproveitou uma saída errada do goleiro Onana para colocar a bola no fundo das redes.

Empurrada por seus torcedores, a seleção de Camarões empatou aos 40 minutos, em um pênalti convertido pelo atacante Aboubakar. A virada foi nos acréscimos da primeira etapa, novamente com Aboubakar, em nova cobrança de penalidade.

No segundo tempo, Burkina Faso desperdiçou grandes oportunidades de empatar e não conseguiu evitar a derrota. Já Camarões administrou a vantagem e ainda quase fez o terceiro com Aboubakar. O árbitro, no entanto, pegou impedimento no lance.

Os anfitriões voltam a campo diante da Etiópia, na quinta-feira, às 13h. No mesmo dia, às 16h, o Burkina Faso desafia Cabo Verde.

A equipe de Cabo Verde também estreou com vitória. Com gol de Júlio Tavares, derrotou a Etiópia, que atuou com um jogador a menos desde os 12 minutos do primeiro tempo, quando Belay foi expulso, por 1 a 0.

Quatro jogos serão disputados nesta segunda-feira. Pelo Grupo B, Senegal enfrenta o Zimbábue, enquanto Guiné pega o Malawi. Pelo Grupo C, os confrontos são entre Marrocos e Gana, e Ilhas Comores e Gabão.