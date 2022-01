Roberto Dinamite revela descoberta de tumores: 'Levantar a cabeça e enfrentar'

09/01/2022 | 19:45



Maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite revelou neste domingo que vai dar início a um tratamento de quimioterapia após a descoberta de tumores. O diagnóstico veio através de exames realizados no fim de dezembro, quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.

"Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: Levantar a cabeça e enfrentar essa batalha", escreveu o ex-jogador no Instagram. "Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades", concluiu.

Dinamite foi hospitalizado no dia 23 de dezembro, em um hospital na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ex-jogador de 67 anos passou por uma cirurgia de emergência por causa de uma obstrução em parte do intestino. Ele passou o Natal internado, recebendo alta no dia 31 de dezembro.

"Se cercar de pessoas boas e ter fé é muito importante nesse momento, mas confiar na ciência e na medicina é, e sempre será, o caminho mais rápido para a cura", disse.

Destaque do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, Dinamite possui feitos expressivos em sua vitoriosa carreira. O ex-atacante é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Carioca e do estádio de São Januário. Pelo Vasco, é o maior goleador e o atleta com mais jogos na história. Presidiu o clube entre 2008 e 2014.

No fim de 2021, o Vasco anunciou o lançamento de um financiamento coletivo para a construção de uma estátua do ídolo em São Januário. A meta foi batida em poucas horas, mas ainda não há previsão para a inauguração do monumento.