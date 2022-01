Oblak defende pênalti e Atlético de Madrid empata com Villarreal pelo Espanhol

09/01/2022 | 19:30



O Atlético de Madrid voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol. No início da noite deste domingo, no El Madrigal, a equipe de Diego Simeone ficou no empate por 2 a 2 diante do Villarreal, em jogo válido pela 20ª rodada. O time de Madri saiu na frente, levou a virada e teve forças, ao menos, para buscar o empate.

A fase do Atlético não é das melhores. O time conquistou apenas quatro dos últimos 15 pontos disputados. Não à toa aparece apenas na quarta posição, com 33 pontos, a 16 do líder Real Madrid.

O Villarreal, que esteve muito perto de vencer o duelo, viu cair uma sequência de três vitórias consecutivas e acabou ficando na oitava posição, com 29 pontos, três atrás do Barcelona, o primeiro dentro da zona de classificação à Liga Europa.

O Atlético entrou em campo com a clara intenção de engrenar novamente na competição e abriu o placar logo aos dez minutos, com Angel Correa, em um arremate de longa distância. O mesmo Correa chegou a fazer o segundo, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

O Villarreal foi crescendo aos poucos e teve grande chance de marcar em pênalti cobrado por Gerard Moreno, mas Oblak fez a defesa. Logo na sequência, o time da casa teve também um gol anulado, com ajuda do VAR, por toque de mão.

Mas o Villarreal seguiu pressionando e, enfim, empatou. Aos 29, Pau Torres pegou o rebote e deixou tudo igual. A virada foi no segundo tempo. Aos 13, Moreno invadiu a área e acertou um bonito chute para desempatar.

O Atlético, no entanto, não se entregou, voltou a crescer no duelo e decretou novamente a igualdade. Kondogbia, na entrada da área, mandou fora do alcance do goleiro Gerónimo Rulli, definindo o 2 a 2, placar final.

Ainda neste domingo, o Osasuna derrotou o vice-lanterna Cádiz por 2 a 0 e subiu para a 12ª colocação, com 25 pontos, contra 14 do seu rival. Já Alavés e Athletic Bilbao ficaram no 0 a 0.