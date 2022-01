Inter de Milão volta ao topo na Itália em dia de zagueiros decisivos contra Lazio

09/01/2022 | 19:00



A Internazionale está de volta à liderança do Campeonato Italiano. Ultrapassada pelo rival Milan de manhã, a atual campeã levou um susto da Lazio, mas conseguiu a vitória por 2 a 1 no Giuzeppe Meazza em dia de zagueiros decisivos e retomou a primeira colocação isoladamente.

Em um jogo complicado em Milão neste domingo, destaque para os zagueiros Bastoni e Skiriniar, da Inter, que curtiram um dia de atacantes e definiram o importante triunfo. O atacante Lautaro Martínez teve um gol anulado no começo, por impedimento.

Em uma primeira etapa dura, Bastoni se arriscou na frente e acertou um belo chute, rasteiro, no canto de Strakosha, para tirar o zero do placar. A Inter nem bem comemorou e já viu o artilheiro Immobile empatar. A igualdade custava o retorno ao primeiro lugar.

Ciente que não podia decepcionar seus torcedores, a Inter voltou bastante ofensiva na etapa final. Mas esbarrava no forte poderio ofensivo da Lazio. Eis que Bastoni resolveu aparecer mais um vez. Em cobrança de falta ensaiada pela esquerda, ele cruzou na cabeça do companheiro de defesa Skiriniar, que apareceu bem pelo alto e definiu o importante triunfo. Na comemoração, beijinhos e abraço no parceiro de posição. A Inter sobe para 49 pontos, um a mais que o Milan e um jogo a menos.

Depois de perder por 3 a 1 para o Milan durante a semana, fora de casa, a Roma tinha tudo para se reabilitar no estádio Olímpico, diante da Juventus. Com gols de Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini, os comandados de José Mourinho abriram boa vantagem de 3 a 1 - Dybala fez para os visitantes - até os 24 minutos da etapa final.

A equipe de Turim, porém, resolveu aprontar e buscou a virada, com três gols em somente oito minutos. Locatelli, Kulusevski e Di Sciglio foram às redes. Ligt, porém, poderia colocar a reação a perder ao cometer pênalti e ser expulso restando nove minutos, além dos acréscimos. Pellegrini, porém, bateu mal e desperdiçou a chance de igualdade. O rival se fechou e garantiu o 4 a 3.

O Napoli, terceiro colocado com 43 pontos, fez 1 a 0 na Sampdoria, com gol de Petagna, mas viu seu astro, Insigne, deixar o campo machucado. Um dia após acertar com o Toronto FC para o meio do ano, o meia saiu no primeiro tempo, com lesão muscular.

A rodada deste domingo marcou dois jogos com placares elásticos. A Atalanta foi até Údine e humilhou os donos da casa com surra de 6 a 2. Outro visitante indigesto foi o Sassuolo, que aplicou 5 a 1 no Empoli. O Spezia, econômico, fez 1 a 0 em visita ao Genoa. Completando o dia de triunfos de visitantes, a Salernitana mandou 2 a 1 no Verona.