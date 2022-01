Lucas Paquetá marca, mas Lyon falha e cede empate ao líder PSG no Francês

09/01/2022 | 18:44



O Lyon sentiu o gostinho da vitória neste domingo, mas viu a má fase aumentar ao ceder o empate por 1 a 1 diante do Paris Saint-Germain, no Parc Olympique Lyonnais, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. Lucas Paquetá teve atuação destacada, porém acabou sendo ofuscado pela falha do goleiro Anthony Lopes.

Com o resultado, o Lyon chegou ao quinto jogo sem vitória e aparece apenas na 11ª colocação, com 25 pontos, longe dos torneios europeus. Em quarto, o Rennes tem 31. Já o PSG continua na liderança isolada do torneio, com 47.

Sem contar com Messi - em recuperação especial pós-Covid -, e Neymar, lesionado, coube a Mbappé liderar o PSG no difícil combate contra o Lyon. E o francês foi o principal nome do primeiro tempo. Ele tentou por todos os lados e ainda acertou a trave.

Mas foi o Lyon quem largou na frente com direito a grande exibição de Lucas Paquetá. O brasileiro abriu o placar logo aos seis minutos. Bruno Guimarães deu belo cruzamento para o ex-flamenguista chutar cruzado e mandar a bola no fundo das redes. O segundo só não saiu por causa de Navas, que fez grandes defesas.

No segundo tempo, Mbappé teve atuação discreta e Icardi ficou longe das exibições de Messi e Neymar. O Lyon foi quem se aproveitou das falhas do adversário para criar suas chances de gol. A sorte do PSG era que Navas estava em grande tarde. O goleiro fez um milagre no chute de Dembélé.

Quando todos já esperavam uma vitória do Lyon, Kehrer aproveitou o cruzamento de Michut, que passou por toda a área, para empurrar para o gol, com direito a falha do goleiro Anthony Lopes. O time visitante ainda esboçou uma pressão no fim, mas o empate acabou sendo decretado.

Ainda neste domingo, o Nice pulou para a vice-liderança e diminuiu a diferença para 11 pontos do líder PSG ao derrotar o Brest, fora de casa, por 3 a 0, deixando o rival na 13ª colocação, com 25 pontos.

Já o Strasbourg subiu duas posições na tabela ao bater o Metz por 2 a 0. Com isso, foi aos 29 pontos, contra apenas 16 do seu rival, que caiu para a vice-lanterna, apenas na frente do Saint-Étienne.

Os outros dois jogos terminaram sem gols. O Clermont recebeu o Reims e ficou no 0 a 0, assim como Nantes e Monaco.