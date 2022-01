Santos revela três novos casos de covid-19 na reapresentação e soma 7 no elenco

09/01/2022 | 17:45



O Santos se reapresentou neste domingo para iniciar a pré-temporada visando, primeiramente, o Campeonato Paulista. Com a nova onda de covid-19, o clube montou um esquema de testagem em drive-thru e revelou que três novos jogadores testaram positivo. O zagueiro Luiz Felipe, o volante Sandry e o atacante Ângelo testaram positivo e foram isolados dos demais atletas.

O trio se junta ao meia Carlos Sánchez, e aos atacantes Marinho e Léo Baptistão, que testaram positivo durante as férias. Vinicius Zanocelo também contraiu o coronavírus, mas já cumpriu isolamento e se reapresentou normalmente neste domingo. O novo teste deu negativo.

Para impedir um surto ainda maior no elenco, o Santos testou todos os jogadores e a comissão técnica em seus respectivos carros. Os que foram liberados iniciaram as avaliações físicas, clínicas e fisiológicas com acompanhamento do Departamento Médico do clube.

"O mundo inteiro está passando por uma nova explosão de casos de covid. Por isso, a nossa ideia é criar um ambiente de segurança máxima e risco mínimo. No período da manhã, os membros da comissão técnica fizeram os testes de antígeno no drive-thru. Já durante a tarde foram os atletas. E apenas quem testou negativo foi liberado para entrar no CT", afirmou o infectologista Evaldo Stanislau.

O médico ressaltou ainda que os jogadores infectados estão sendo monitorados pelo clube, todos assintomáticos ou com sintomas leves. "Os atletas também já estão, em sua maioria, com todas as doses de vacina em dia. Alguns estão até chegando no momento de tomar a terceira dose. Por fim, todos que testaram positivo serão acompanhados de perto para retornarem com sua saúde em dia e aptos fisicamente para exercerem suas funções", ressaltou.

Nesta segunda-feira, os atletas passarão por testes cardiológicos antes de iniciarem o trabalho com bola. O Santos estreia no Paulistão diante da Inter de Limeira, no dia 26, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.