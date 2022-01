Andrew Garfield fala sobre atuação com Zendaya em Homem-Aranha

09/01/2022 | 17:11



Sem sombras de dúvidas Homem Aranha: Sem Volta Para Casa deu muito o que falar! O terceiro longa da saga com Tom Holland mostrou as consequências que a ação do herói causou não só em seu futuro, mas nos rumos do próprio MCU. No meio de tantas pérolas, a cena em que Andrew Garfield dividiu tela com Zendaya fez bastante sucesso entre os fãs da Marvel por conta da referência à personagem de Emma Stone, Gwen Stacy, em O Espetacular Homem-Aranha. Vendo a repercussão, o ator rasgou elogios para a intérprete de MJ durante entrevista com a Variety:

O espírito que a Zendaya traz para a MJ é tão honesta, pura e amável, e Emma trazia um espírito único similar à Gwen, iniciou.

Conseguimos fazer algo que não foi simplesmente: oi, tchau. Meu Homem-Aranha pôde, potencialmente, salvar o relacionamento romântico de seu irmão mais novo e se recuperar do momento mais traumático de sua vida ajudando o irmão caçula, garantindo que ele não teria o mesmo destino. Isso é cosmicamente lindo, finalizou.