Alfonso Herrera manda recado aos atores do remake de Rebelde: Revisem seus contratos

09/01/2022 | 17:11



Alfonso Herrera se tornou uma verdadeira estrela após interpretar Miguel Arango na versão original de Rebelde.

Recentemente, o ator usou seu Twitter para parabenizar o elenco do remake da Netflix pelo trabalho, mas também aproveitou para dar um recado certeiro:

Todo o sucesso do mundo! Conselho, revisem bem seus contratos.

A publicação de Miguel teria relação com o fato de que os atores da primeira versão não eram bem pagos pelo trabalho. A própria Dulce Maria, que interpretou Roberta, já chegou a falar sobre o assunto.

- Em Rebelde eu não ganhava muito, bom, não só eu, todos. Dançavam bonito com a gente. Agora faço as contas do que ganhávamos com os shows, e claro, no final recebíamos muito pouco. Foi algo muito forte, na época ganhávamos muito pouco.

Segundo a atriz, ela e seus colegas também perceberam durante uma turnê que cada integrante do elenco recebia um valor distinto, e ao retornar para o México, eles exigiram que fossem pagos igualmente.