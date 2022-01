Kanye West e diretor da Balenciaga se unem em coleção para a Gap; saiba mais!

09/01/2022 | 17:10



Kayne West está entrando para uma parceria que promete muito estilo e glamour!

O rapper anunciou que se juntou ao diretor criativo da Balenciaga, Demma Gvsalia, para lançarem uma coleção de sua marca Yeezy com a Gap!

Segundo a Vogue, West disse que a parceria é a realização de um sonho.

- É um sonho trabalhar com a Gap e Demma para criar um produto incrível que esteja disponível para todos.

Em 2020, o rapper assinou um contrato de dez anos com a Gap e apesar de poucos itens terem sido lançados até o momento, segundo o veículo eles têm chamado muita atenção dos consumidores, com peças esgotando em questão de minutos e sendo revendidas por preços altíssimos, como foi o caso de uma jaqueta que originalmente custava 200 dólares e depois foi encontrada em um site de revenda por sete mil e 800 dólares, 39 vezes o preço original!

Demma também falou um pouco sobre a parceria:

- Este é um desafio bem diferente. Eu sempre apreciei a utilidade e acessibilidade da Gap. Eu compartilho algumas das mesmas sensibilidades em minha linguagem criativa. Este projeto me permitiu unir forças com Kanye para criar moda utilitária para todos.

O Instagram de Kanye conta com apenas uma foto no momento, que é de um pedaço do contrato da parceria.

O que será que está por vir, hein?