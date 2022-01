Internado com infecção, Rodrigo Caio desmente boatos de aposentadoria no Flamengo

09/01/2022 | 16:45



Internado há uma semana para tratar de uma infecção no joelho direito, o zagueiro Rodrigo Caio gravou um vídeo em um hospital no Rio de Janeiro para desmentir boatos sobre sua aposentadoria e para acalmar os torcedores, que usaram as redes sociais para dar apoio ao atleta.

"Não acreditem no que as pessoas estão falando. Infelizmente, temos pessoas que gostam de propagar um mal. Estou muito bem, com muita força, com muita fé e logo estarei novamente dentro de campo fazendo o que eu amo", falou o jogador.

Alguns boatos estão se espalhando nas redes sociais, desde uma possível aposentadoria do jogador, passando por uma amputação na parte da perna afetada pela infecção, até uma negligência por parte dos médicos do Flamengo. Tais fatos motivaram o zagueiro a gravar um vídeo para tranquilizar a todos.

A certeza é que o defensor terá a pré-temporada comprometida para tratar da infecção em um dos pontos realizados após uma artroscopia no joelho, procedimento ocorrido no dia 7 de dezembro.

O jogador chegou a ser liberado para aproveitar as férias, mas voltou ao hospital após reclamar de dores no local. Ele está internado há uma semana e passou por uma punção para retirada de líquido do local inchado.