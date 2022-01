EUA registram média de 700 mil casos em 7 dias, novo recorde

09/01/2022 | 16:13



Os Estados Unidos renovaram seu recorde de casos de covid-19 mais uma vez, com a média de sete dias superando os 700 mil confirmados, de acordo com dados da Universidade de Johns Hopkins. A alta nas infecções vêm em meio ao avanço da variante Ômicron do coronavírus.

O número de casos coletados e informados pelos departamentos estatais de saúde provavelmente refletem apenas uma fração do número real, dado o rápido contágio pela Ômicron e a dificuldade de vários americanos serem testados. Alguns laboratórios têm limitado os testes a determinados grupos de pessoas, como as que apresentam sintomas, por conta do aumento na demanda.

Autoridades pelo país estão reabrindo, após meses, seus postos de vacinação em massa, em um esforço para conseguir que mais pessoas completem sua imunização e/ou recebam suas doses de reforço contra a covid-19. Massachusetts, Nova Jersey, Nova York, Oregon e Rhode Island estão entre os estados que abriram ou planejam abrir em breve tais postos, designados para administrar centenas ou até milhares de doses por dia.

No Reino Unido, os números também subiram a nível recorde: foram 141.472 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Ontem, o país superou a marca de 150 mil mortes pela doença desde o início da pandemia.

Já na Índia, a alta de casos deixa o sistema de saúde vulnerável novamente, alertam especialistas. Menos de metade da população indana está completamente vacinada contra a covid-19. Ontem, foram quase 142 mil novos casos mais de seis vezes o número registrado há uma semana. Autoridades em Delhi, Mumbai e outras cidades responderam com toques de recolher e outras restrições, enquanto afirmam que planejam adicionar leitos hospitalares, garantir medicamentos adicionais e aumentar o suprimento de oxigênio. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)