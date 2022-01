Kate Middleton terá retratos de aniversário expostos permanentemente na National Portrait Gallery, em Londres

09/01/2022 | 15:10



Kate Middleton está completando 40 anos de idade neste domingo, dia 9, e para celebrar seu aniversário, a Duquesa de Cambridge foi fotografada por Paolo Roversi.

Em seu Instagram, Paolo publicou uma das imagens tiradas e desejou os parabéns à Kate:

Feliz aniversário Kate! Feliz por ter fotografado a Duquesa de Cambridge para a National Portrait Gallery em comemoração ao seu aniversário de 40 ano.

Os três retratos ficarão expostos permanentemente na National Portrait Gallery, uma importante galeria de arte em Londres, na Inglaterra. A própria página no Instagram da galeria fez o anúncio:

Desejamos à Sua Alteza Real, Duquesa de Cambridge um maravilhoso aniversário. Para celebrar este dia, estamos contentes em anunciar que estes três retratos da Duquesa entraram em nossa coleção. Tiradas pelo famoso fotógrafo Paolo Roversi, as imagens foram feitas em Kew Gardens em novembro do ano passado. A Duquesa tem sido apoiadora de nossa galeria desde 2012, e estamos empolgados para ver estas fotografias sendo exibidas como parte de nosso novo projeto Coming Home, no qual enviamos retratos de pessoas conhecidas para locais com os quais elas são associadas. Estas imagens serão exibidas ao longo deste ano em três locais que possuem um significado especial para a Sua Majestade Real: Berkshire, St Andrews e Anglesey. Em breve compartilharemos mais sobre como você poderá vê-los.

O Instagram oficial do Duque e da Duquesa de Cambridge agradeceu por todas as mensagens recebidas e pelos belos retratos:

Obrigada por todos os gentis desejos de feliz aniversário, e ao Paolo e a National Portrait Gallery por estes três retratos especiais.