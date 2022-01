Ben Affleck está tomando decisões ruins desde que começou namoro com Jennifer Lopez, diz revista

09/01/2022 | 15:11



Parece que alguns amigos de Ben Affleck andam preocupados com ele, principalmente depois do início do namoro com Jennifer Lopez. Segundo fontes ouvidas pela revista Ok!, o ator está tomando uma série de decisões ruins e tenta ser o que não é. Eita!

- Ele não está agindo direito da cabeça? Ele está tomando muitas decisões ruins e colocando exigências impossíveis sobre si mesmo. Ben está se comportando mal e precisa dar um passo para trás, caso contrário, a este ritmo, ele é uma bomba-relógio esperando para explodir.

Ben e Jennifer começaram a namorar em 2021. Eles já haviam sido noivado, cerca de dez anos atrás, mas o romance não foi para frente.