Da Redação



09/01/2022 | 14:38



Cidades do Grande ABC iniciam a semana com 614 vagas de emprego. A maioria das oportunidades está concentradas em São Caetano, com 295 colocações. Rio Grande da Serra, na segunda posição, mantém 103 empregos. Diadema e Mauá não haviam informados os dados até o fechamento desta edição.



Entre as vaga disponibilizadas em São Caetano, estão: ajudante geral (oito), profissionais de limpeza de residência (dez) e vendas, comunicação e marketing (14), entre outras oportunidades



Em Rio Grande da Serra, as oportunidades informadas foram: ajudante de cozinha (quatro), ajudante de obras (quatro), ajudante de serralheiro (quatro), ajustador mecânico (quatro), analista fiscal (quatro), assistente administrativo (quatro), assistente de vendas (quatro), entre outros.



Por meio da CPETR (Centro Público do Emprego, Trabalho e Renda), o município de Santo André informou 43 vagas de emprego. A maioria é para motorista de caminhão (20), seguido de auxiliar de crédito (duas), instalador de comunicação visual (duas) e auxiliar de limpeza (duas).



Em São Bernardo, 100 vagas foram disponibilizadas e entre elas estão: auxiliar técnico de controle de qualidade (20) e motorista entregador (15).



A Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André, disponibiliza 60 oportunidades, distribuídas em todo o Grande ABC.<TL>da Redação