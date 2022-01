Thaila Ayala faz desabafo sobre críticas na maternidade: O que é certo para você pode não ser para mim

09/01/2022 | 14:11



Thaila Ayala fez um longo desabafo nas redes sociais na manhã deste domingo, dia 9. Em um vídeo, ela conta que vem sofrendo fortes críticas desde que deu à luz Francisco, seu primeiro filho com Renato Góes.

No começo, ela fala:

Vocês que acham que sabem o que é absolutamente certo e todo certo e todo o resto é errado, vocês que acham que o melhor que vocês puderam fazer e dar para os seus filhos é o melhor absoluto para todo mundo. Só falar uma coisa para vocês, sendo muito calma e paciente. Não é! [grita e ri] Desculpa! Porque você é completamente diferente de mim, o seu filho vai ser completamente diferente do meu. Graças a Deus, somos indivíduos, únicos, não existe uma mãe igual a outra, como não vai existir um filho igual ao outro. O que é certo para você pode não ser para mim, o que é errado para você pode não ser para mim, para sua vizinha, para sua mãe, para o seu colega.

E continua:

Então, assim... E provavelmente não vai ser porque não existe uma verdade absoluta, não existe um certo absoluto, um errado absoluto, cada um dá o que pode. Outro dia uma amiga minha falou: 'parabéns pela melhor mãe que você está podendo ser, que você está conseguindo ser'. E é exatamente isso do que se trata. Cada uma dá o que tem, o que pode. E deixa eu te falar uma coisa... A mãe que escolheu parir humanizado, em casa, na sua banheira, não é mais nem menos mãe do que a que foi lá e escolheu a data da cesárea. A mãe que amamentou até os seis anos a criança não é mais mãe ou melhor do que a mãe que não conseguiu amamentar desde que saiu do hospital. A mãe que amamenta olhando para o filho, cantando para ele, não é mais ou melhor do que a mãe que amamenta trabalhando no celular, ou no computador ou seja lá fazendo o que for.

No final, ela ainda dispara:

Pega essa sua opinião e guarda para você, não é mesmo? Porque você só está deixando essas mulheres, essas mães, mais desamparadas, mais culpadas, mais tristes.