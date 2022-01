Narcisa Tamborindeguy revela que participaria do BBB se pudesse ter alguém para fazer seu cabelo e maquiagem

09/01/2022 | 14:11



Narcisa Tamborindeguy frequentemente dá o que falar na web por conta de seus bordões engraçados que acabam virando meme.

Em entrevista ao Extra, ela falou sobre o que acha dessa repercussão e ainda explicou seu bordão mais recente, Ai que picão, se referindo a um pico em Fernando de Noronha.

- Em Noronha, o pico que existe lá é enorme, ou parece ser pelo fato de conseguirmos chegar perto. Por isso chamei ele no aumentativo: Picão! Que meus memes caem no gosto popular, isso eu sei e amo. Não sou fingida, e os brasileiros me amam por isso. Não é à toa que bati a marca de 1 milhão de seguidores.

Narcisa já foi casada com o diretor do Big Brother, Boninho, e os dois têm uma filha juntos, Marianna Tamborindeguy.

- Tivemos uma linda filha juntos, da qual me orgulho muito pela pessoa, cidadã e profissional que ela é. Com ele, minha relação é de respeito e vivemos cada um em seu quadrado. Somos pessoas bem resolvidas.

A socialite contou que é fã do reality e até participaria se fosse chamada, mas apenas sob uma condição:

- Sobre o BBB, eu acompanho, sim, e amo. Mas só participaria se pudesse ter alguém para cuidar dos meus cabelos e make.

Ela também falou sobre como anda sua vida amorosa, e revelou que recebe presentes de admiradores constantemente!

- Estou solteira, mas sempre aparece algum flerte. Amo homens inteligentes e de bem com a vida. Vira e mexe recebo flores com cartões e convites para jantar e viagens. Mas não darei detalhes, pois estes eu guardo no coração.