Galã nas novelas, Cauã Reymond dispara: Comecei a me achar mais bonito depois dos 30

09/01/2022 | 14:10



Não restam dúvidas de que Cauã Reymond é um dos galãs mais queridinhos da televisão brasileira. Mas, nem sempre foi assim! Em entrevista para o jornal EXTRA, o ator revelou que já sofreu preconceito por não ser loiro e ter olhos azuis, e que até chegou a ser considerado o menino mais feio da sala na escola.

Apesar do sucesso e do reconhecimento das mulheres, Cauã afirma que só passou a sentir bonito depois dos 30 anos de idade. Nem dá para acreditar, né?

Na 5ª série, fui eleito o mais bonito. Um ano depois, o mais feio. Na época, morava em Nova Friburgo. Sofria bullying por causa da minha aparência. Fico muito lisonjeado com esse lugar em que me colocam hoje (de um dos homens mais cobiçados do país), mas a verdade é que só comecei a me achar mais bonito depois dos 30. Já tinha trabalhado como modelo, posado para grandes fotógrafos, feito campanhas dentro e fora do Brasil, desfilado para marcas incríveis... Mas só na fase mais madura fui me amar e me curtir. É uma questão de amor-próprio, não só de estética. Fiquei mais cuidadoso comigo.

Cauã preza muito pelo autocuidado, e tenta sempre andar na linha.

O meu excesso é pegar pesado demais na prática de exercícios físicos. Às vezes, como um docinho a mais, mas nada de açúcar refinado. Outro dia, a Mariana (Goldfarb, sua mulher, de 31 anos) estava em Portugal. Em casa, sozinho, devorei uma pizza inteira. Mas a massa era de batata-doce, o queijo era sem lactose... Tenho um cuidado mesmo no excesso, sabe? Agradeço por poder levar esse estilo de vida, no qual eu não fui criado. Ele é fruto das minhas conquistas e escolhas.

Atualmente, Reymond está no ar na TV Globo em Um Lugar ao Sol, onde interpreta os gêmeos Renato e Christian.