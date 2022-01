Botafogo sofre com covid-19, mas vence Taubaté e avança Copinha

09/01/2022 | 13:40



O Botafogo, mesmo desfalcado por conta da Covid-19, carimbou neste domingo a classificação para a Segunda Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca derrotou o Taubaté por 2 a 0, em pleno estádio Joaquinzão, em jogo válido pela terceira rodada.

O resultado levou o Botafogo para a liderança do Grupo 14, com seis pontos. Apesar da derrota, o Taubaté conseguiu avançar em segundo, com quatro, tudo por causa da vitória da Aparecidense para cima do Petrolina, na manhã deste domingo, por 3 a 2. O time goiano ficou com quatro pontos, em terceiro, à frente da equipe pernambucana, com três.

O primeiro tempo foi de boas oportunidades para ambos os lados. O Botafogo sofreu um pouco com o entrosamento, mas conseguiu abrir o placar aos 38 minutos. Após boa jogada pelo lado direito de campo, Raí recebeu dentro da área e chutou cruzado para fazer 1 a 0.

O Taubaté não se entregou e por muito pouco não fez uma pintura com Garcez, de bicicleta. A bola tirou tinta da trave. O Botafogo conseguiu selar a vitória apenas aos 44 minutos do segundo tempo. Raí cruzou na medida para Maranhão, que, de cabeça, deu números finais ao duelo.

Ainda neste domingo, o Velo Clube goleou o Taquarussú-TO por sonoros 7 a 0, em Araras, com destaque para o time coletivo da equipe paulista, que carimbou a classificação no Grupo 12, o mesmo do Athletico.

Confira os jogos deste domingo

08h45

Aparecidense-GO 3 x 2 Petrolina-PE

11h

Taubaté-SP 0 x 2 Botafogo--RJ

Taquarussú-TO 0 x 7 Velo Clube-SP

União ABC-MS x Novorizontino-SP

Chapadinha-MA x Nova Iguaçu-RJ

13h15

União São João-SP x Athletico-PR

14h15

Mixto-MT x Castanhal-PA

15h15

União Iacanga-SP x Santa Cruz-PE

Comercial-SP x Criciúma-SC

16h30

XV de Jáu-SP x Grêmio-RS

17h

Falcon-SE x São Carlos-SP

19h

Ferroviária-SP x Santos-SP

19h15

São-Carlense-SP x América-MG

21h15

Operário-PR x Rondoniense-RO