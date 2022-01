Liverpool avança na Copa da Inglaterra com golaço de Firmino e dois de Fabinho

09/01/2022 | 13:30



Roberto Firmino saiu do banco de reservas com a missão de ajudar o jovem Liverpool escalado por Jürgen Klopp neste domingo, no Anfield, e marcou um belo gol de calcanhar para encaminhar uma vitória por 4 a 1 sobre o Shrewsbury Town, time da terceira divisão inglesa. Com isso, ajudou a garantir vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra, assim como o também brasileiro Fabinho, autor de dois gols na partida, e o garoto Gordon, outro que balançou a rede.

Em sua estreia no torneio, no qual entrou direto na terceira fase, o Liverpool jogou com um time alternativo, cheio de jovens, já que a prioridade é o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, contra o Arsenal, marcado para a próxima quinta-feira, em mais um compromisso em casa.

De volta ao banco após se recuperar da covid-19, Klopp escalou um ataque sub-20, formado por Morton, Woltman e Gordon, garotos de 19, 18 e 17 anos, respectivamente. Gordon, o mais jovem tanto do setor ofensivo quanto entre todos em campo, foi o autor do primeiro gol da equipe, aos 33 minutos, empatando o jogo após os adversários abrirem o placar aos 26, com Udoh.

Já a virada saiu dos pés de um nome mais experiente: o volante brasileiro Fabinho, que converteu pênalti aos 43 minutos após Ebanks Landell colocar a mão na bola em disputa com Van Dijk dentro da área. Com isso, o time de Anfield Road diminuiu a possibilidade de zebra e foi para o intervalo mais tranquilo.

Klopp subiu a média de idade do time no segundo tempo ao colocar Takumi Minamino no lugar de Woltman logo na volta do vestiário, 18 minutos antes de substituir o meia Dixon-Bonner por Roberto Firmino, responsável por encaminhar a classificação com um golaço. O brasileiro mandou para a rede de calcanhar, aos 32 minutos, ao ficar com a bola dentro da área após chute travado de Konaté.

O placar foi fechado por mais um gol com contribuição do futebol do Brasil. No último lance do jogo, Fabinho tentou duas vezes, primeiro de cabeça e depois com os pés, para decretar a vitória por 4 a 1 e garantir a classificação.

MAIS JOGOS - A Copa da Inglaterra teve outros jogos neste final de manhã. O Tottenham saiu perdendo para o Morecambe, mas conseguiu virar com um gol de Lucas Moura e venceu por 3 a 1, carimbando a classificação. O West Ham venceu o Leeds por 2 a 0 e também passou para a próxima fase.

Veja os resultados da Copa da Inglaterra:

Luton 4 x 0 Harrogate

Charlton 0 x 1 Norwich

Liverpool 4 x 1 Shrewsbury Town

Stoke 2 x 0 Leyton Orient

Tottenham 3 x 1 Morecambe

West Ham 2 x 0 Leeds

Wolverhampton 3 x 0 Sheffield United.