Bruna Marquezine revela ter sido bloqueada por Boninho nas redes sociais

09/01/2022 | 13:10



Bruna Marquezine foi bloqueada por Boninho? Pois é, a atriz falou sobre o assunto no Space do Muka, sala de bate-papo do Twitter de Murilo Ribeiro. Durante a conversa, ela ainda reforçou não ter certeza dos sentimentos de big boss sobre ela.

Segundo informações do colunista Leo Dias, o tal bloqueio teria acontecido em 2020 - mesma época em que Bruna fez campanha para Manu Gavassi no BBB.

Uma das suspeitas dos fãs, inclusive, é de que Marquezine tenha irritado Boninho com sua mobilização para defender a amiga do lado de fora da casa.

- Eu tenho minhas dúvidas se o Boninho gosta de mim, viu? Porque, no caso, eu sou bloqueada. Uma galera é né? Se tivesse Orkut existiria uma comunidade sou bloqueada pelo Boninho, brincou a atriz.

Eita!