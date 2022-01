Grávida, Vivian Amorim faz curso de primeiros cuidados: É ser responsável pela vida que está chegando

09/01/2022 | 12:10



Vivian Amorim está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o publicitário Léo Hirschmann.

Em seu Instagram, a ex-BBB compartilhou que recentemente fez um curso de primeiros cuidados para que ela e Léo estejam preparados para cuidar do bebê da melhor maneira. Junto de uma foto, ela contou um pouco sobre a experiência, e incentivou outros pais de primeira viagem a buscar todo o tipo de informação que puderem:

Hoje foi dia de participar do Curso de Primeiros Cuidados do Conceber Manaus e saímos de lá beeeemm mais seguros depois de absorver tanta informação importante pro início da nossa jornada como pais da Malu! Contei um pouco da nossa experiência nos stories e, apesar de saber que, infelizmente, não é algo que todos tenham acesso, acho importante reforçar aqui que a informação salva vidas! Então, aos papais de primeira viagem, aqui vai uma dica de uma mãe que também não sabia de muita coisa quando entrou nesse barco: Não tenham vergonha de perguntar e, dentro da realidade de vocês, busquem sempre fazer o que for possível pra sanar todas as dúvidas e mergulhar nesse universo do bebê? Seja fazendo curso, pesquisando na internet ou pedindo ajuda a um profissional de saúde. Por aqui estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance (mesmo com alguns palpiteiros dizendo que é exagero ou frescura) e eu tenho certeza que quanto mais informação a gente absorve, mais a gente contribui pra reduzir os casos de morte súbita infantil, acidente doméstico e engasgo, por exemplo. Não é frescura. É amor, é cuidado, é zelo, é ser responsável pela vida que está chegando.

Vivian anunciou a gravidez em agosto, e está esperando uma menina!