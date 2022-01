Copa São Paulo de Futebol Júnior mantém público na arquibancada mesmo com surtos virais

Dérek Bittencourt

Diário do Grande ABC



09/01/2022 | 11:10



O Brasil vem registrando há pelo menos duas semanas aumento exponencial nos contaminados pelo novo coronavírus, em razão da variante ômicron, e simultaneamente explodiram os casos de síndrome gripal. Tais situações, por exemplo, levaram São Caetano a cancelar a tradicional Corrida de Reis, que seria disputada ontem, bem como diversos Estados decidiram pela não realização dos blocos de Carnaval e outras atividades neste período, para evitar aglomeração. Afinal, a cepa da Covid-19 e a H3N2 da Influenza são rapidamente contagiosas. No entanto, na Copa São Paulo de Futebol Júnior o acesso de torcedores às arquibancadas segue liberado. E o cenário não tem indícios de mudanças.



O Grande ABC, por exemplo, conta com quatro das 32 chaves, em São Bernardo (Baetão), São Caetano (Anacleto Campanella), Diadema (Inamar) e Mauá (Pedro Benedetti), estádios que registraram públicos consideráveis desde a primeira jornada da competição. As praças esportivas são-caetanense e diademense, por conta das presenças de São Paulo e Palmeiras nas respectivas sedes, receberam pelo menos 2.000 pessoas. Para entrar no estádio, os torcedores necessitam obrigatoriamente apresentar a carteirinha de vacinação completa contra a Covid ou teste PCR negativo com até 48 horas de antecedência, e o uso da máscara é indicado.



Mesmo cientes do crescimento dos casos e da lotação dos hospitais, os municípios vão manter os portões dos estádios abertos às torcidas. “Estamos debatendo muito essa questão em Diadema, porque existe de fato grande aumento no número de casos, então precisamos definir o que fazer. Mas a informação que recebi do Água Santa é que continua tudo como está, não tem nada nessa questão de torcida nem se cogitou nada (diferente) até o momento”, afirmou o diretor de Esportes de Diadema, José Alexandre Pena Devesa. “Seguiremos, até segunda ordem, o protocolo que a Federação determinou. Não nos foi passada nenhuma orientação ao contrário do que está (vigente) hoje”, disse o secretário de Esporte e Lazer de Mauá, José Luiz Ferrarezi.



“No jogo a gente depende do trabalho da Federação, embora os municípios sejam soberanos na decisão sobre público. Interrompemos a Corrida de Reis por ter aglomeração grande, não que no jogo do São Paulo não tenha, mas precisam usar máscara, enquanto na prova correriam sem. Na segunda-feira (hoje) deveremos conversar com o comitê da Covid com relação ao futebol e sobre o jogo de terça (amanhã – São Caetano x São Paulo)”, ponderou o secretário de Esporte, Juventude e Lazer são-caetanense, Mauro Chekin.



Trio da região encara 3ª rodada

A terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje para os times do Grande ABC e vai definir aqueles que seguem na disputa, como os que vão se despedir da competição com o fim da primeira fase.



A partir das 13h, pelo Grupo 27, no Estádio Pedro Benedetti, o já eliminado Grêmio Mauaense (perdeu os dois compromissos anteriores) mede forças com o Volta Redonda-RJ. Com um ponto conquistado, o time carioca precisa vencer para seguir sonhando com a vaga, mas depende também do resultado do jogo que começa às 15h15, entre Mauá FC e Atlético-GO. O Dragão, com seis pontos, já está garantido na próxima fase, enquanto o Índio, que soma quatro, joga por um empate para avançar. No entanto, uma vitória dá ao Índio a classificação como líder da chave.



A partir das 17h, em Osasco, no Estádio José Liberatti, pelo Grupo 23, o Santo André busca sua primeira vitória nesta edição da Copinha em duelo com o Camaçariense-BA. Com um revés e um empate nos jogos até aqui (o que lhe confere um ponto), o Ramalhão projeta vencer por ampla vantagem para não depender do resultado do Joinville-SC, que também tem um ponto e enfrenta o já classificado Audax (seis pontos) às 19h15.



OUTROS

Já classificado, o Corinthians enfrenta o São José, às 20h, no Martins Pereira, em São José dos Campos. Também já garantido na próxima fase, o Internacional (atual campeão) pega o União Mogi, às 17h30, em Mogi das Cruzes.