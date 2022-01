Turma da Mônica fez campanha para incentivar a imunização

Nilton Valentim

Diário do Grande ABC



09/01/2022 | 09:07



A Turma da Mônica entrou firme na campanha pela imunização da criançada. Ano passado foi lançada a revistinha Vacinação, Vida e Saúde de Montão. Na história em quadrinhos, Mônica e seus amigos viajam numa máquina do tempo, contando a história das vacinas. “Esta é uma oportunidade de, por meio dos nossos personagens, chamar a atenção das famílias para informações de qualidade a respeito da vacinação e levar às pessoas a um debate tão relevante, de forma lúdica e divertida”, afirma o desenhista Mauricio de Sousa.



Desde o início da pandemia, várias foram as inciativas da Mauricio de Sousa Produções para informar as crianças. Até o Cascão encarou a torneira para mostrar o quanto é importante lavar as mãos!



Junto com a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Butantan, foi desenvolvida campanha de incentivo à vacinação destinada principalmente a estudantes e professores. Além de um gibi, foi criado um site, que procura mostrar como as vacinas salvam vidas, são seguras, não causam doenças e protegem a comunidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, graças a elas, são evitadas, a cada ano, entre 2 milhões e 3 milhões de mortes por doenças preveníveis.