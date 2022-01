Três times da região avançam à segunda fase da Copinha

Nilton Valentim

Diário do Grande ABC



09/01/2022 | 08:52



Dos quatro times do Grande ABC que entraram em campo ontem pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo, três asseguraram a classificação para a sequência da competição: EC São Bernardo, São Caetano e Água Santa. O São Bernardo FC lidera seu grupo, mas ainda não garantiu a passagem.



O primeiro a se classificar nas partidas de ontem foi o Água Santa. No Estádio do Inamar, o Netuno bateu o Assú-RN, por 3 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Primeiro, David chutou rasteiro e o defensor desviou contra a própria meta. Depois, Jota fez o segundo e Geraldo decretou o resultado final.



No Estádio do Baetão, o EC São Bernardo superou o Aster Brasil por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo 22, com seis pontos. Os gols foram marcados por Guilherme e Gabriel Argentino.



A bola mal tinha começado a rolar quando o goleiro Iarley, do Aster, aos 14 segundos, vacilou e perdeu para Guilherme, que abriu o marcador. O segundo saiu aos 17, também no primeiro tempo.



O Azulão, no Anacleto Campanella, ganhou de 2 a 0 do CSE de Alagoas.



O primeiro gol foi anotado logo no início do jogo pelo atacante Lobato, aos quatro minutos da primeira etapa. “Não tem como dimensionar a emoção de ter marcado esse gol, ainda mais hoje com muitos amigos e familiares no estádio. Foi um sonho que realizei e sei que tem ainda muita coisa para acontecer”, declarou o artilheiro.



Na segunda etapa o Azulão manteve a postura e ampliou com o garoto Arthur em cobrança de falta que acabou surpreendendo o goleiro adversário.



“A cada dia eu vejo mais entrega e disciplina tática dos meus jogadores, sem contar a qualidade física de todos que correm e se doam até o último minuto. Nossa estrada é longa, pois nosso sonho não é pequeno e hoje demos mais um passo importante”, finalizou o treinador Fininho.



O Tigre, apesar de liderar o seu grupo, ainda não está garantido. Ontem, em Jundiaí, ficou no 1 a 1 com Ceará. A equipe da região tem quatro pontos, enquanto o

Paulista é o vice-líder com três, o Ceará tem dois e o Bragantino um, mas todos ainda podem avançar.