Relações estranhas

Do Diário do Grande ABC



09/01/2022 | 08:22



São estranhíssimas as relações entre a Suzantur e administrações petistas no Grande ABC. Imitando o mesmo modus operandi da cidade vizinha, em medida tomada no apagar das luzes de 2021, Diadema seguiu os passos de Mauá e isentou a empresa responsável pelos ônibus municipais do pagamento de ISS (Imposto Sobre Serviços). Sob a falaciosa justificativa de tornar a passagem mais barata aos cidadãos, o Paço diademense abriu mão de R$ 1,1 milhão em receitas durante o ano – em Mauá, onde o desconto na cobrança do tributo foi de 50%, a renúncia fiscal equivale a cerca de R$ 3 milhões em 12 meses. Um absurdo, dada a situação precária das contas públicas, agravadas pela pandemia.



Nos dois casos, o que mais chama a atenção é o falso discurso governista, de que a redução ou isenção do imposto à empresa seria, na verdade, para compensar passagens mais baratas aos usuários. O argumento, todavia, não resiste aos dados da realidade, já que, em ambas situações, os bilhetes sofreram aumento de preço!



E o reajuste no serviço de transporte não foi pequeno. Muito pelo contrário. Em território diademense, o bilhete passou de R$ 4,75 para R$ 5,10. Já no mauaense, o salto foi ainda maior, de R$ 4,30 a R$ 6. Ou seja, tanto em Mauá quanto em Diadema a única beneficiada pela decisão foi a Suzantur. A população só entrou na história para pagar a conta! As administrações Marcelo Oliveira e José de Filippi Júnior devem, pois, explicações à sociedade – algo que, diga-se, nenhuma delas se dispõe a fazer de modo claro.



Em qualquer cidade que se prezasse pela transparência nas relações entre empresários e poder público, as razões da ligação dos petistas com os donos do poder econômico já estariam sendo investigadas pelos setores competentes, como Câmara ou Ministério Público. Seria preciso descobrir por que o interesse público tem sido reiteradamente utilizado por prefeitos do PT como mera desculpa para beneficiar a companhia de ônibus. O vereador diademense Eduardo Minas (Pros) não tem nenhuma dúvida: houve favorecimento. Lamentável.