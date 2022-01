Flamengo goleia o Floresta e confirma vaga antecipada na segunda fase da Copinha

08/01/2022 | 21:15



Como esperado, o Flamengo não teve trabalho para vencer o Floresta-CE na noite deste sábado, por 4 a 0, na Arena Barueri, em Barueri, pela segunda rodada do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os cariocas garantiram vaga antecipada na segunda fase da competição.

A vitória mantém o invicto Flamengo na liderança da chave, agora com seis pontos. Tem a mesma pontuação que o Oeste-SP, segundo colocado, levando vantagem no saldo de gols: 14 a 7. Ambos não podem ser mais ultrapassados pelos rivais e estão classificados.

Os cariocas tiveram o controle da partida do início ao fim, abrindo o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando Wesley cruzou da direita, a zaga adversária falhou, e Ryan Luka, dentro da área, finalizou forte no canto esquerdo do goleiro.

A vantagem deu mais tranquilidade ao Flamengo para trocar passes no setor ofensivo e foi assim que saiu o segundo gol. De pé em pé, Marcos Paulo recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para André completar para as redes.

No segundo tempo, o Flamengo manteve a postura ofensiva, marcou mais dois gols e fechou a goleada. O terceiro saiu aos três minutos, após Werton aproveitar rebote do goleiro Cauã. Já na reta final da partida, aos 38, Pedro Arthur arriscou da entrada da área e acertou o cantinho.

Ainda na noite deste sábado, pelo Grupo 21, o São Caetano-SP venceu o CSE-AL, por 2 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, e garantiu classificação antecipada. Enquanto pelo Grupo 22, o Londrina-PR venceu o São Bento-SP, por 2 a 1, no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, e segue com chances de classificação na última rodada.