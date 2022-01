Toronto FC anuncia contratação de Insigne, campeão da Eurocopa e ídolo do Napoli

08/01/2022 | 20:15



Grande ídolo do Napoli e campeão da Eurocopa com a seleção Italiana, o meia Lorenzo Insigne vai jogar no Toronto FC, dos Estados Unidos, a partir de julho. O clube anunciou neste sábado a contratação do astro, de 30 anos, que assinou um pré-contrato válido após o fim do acordo com o atual clube.

Insigne vai deixar o Napoli após 11 temporadas. Ele já defendeu o clube italiano em 416 partidas e precisa de apenas um gol para igualar os 115 anotados pelo ídolo Maradona no time de Nápoles. Terá seis meses para se tornar o grande artilheiro da equipe.

Clube no qual o venezuelano Soteldo, ex-Santos e nos planos do São Paulo é o armador, o Toronto FC fez enorme festa pelo acerto com o camisa 10 italiano, segundo grande nome do país europeu que vai defendê-lo após Giovinco.

"Este é um dia histórico e emocionante para o nosso clube", disse o presidente do Toronto FC, Bill Manning. "Lorenzo é um jogador de ataque de classe mundial no auge da carreira. Ele foi campeão europeu com a Itália e atuou nos maiores palcos durante sua carreira no Napoli. Lorenzo tem talento para mudar os jogos. Ele joga com alegria e paixão, e nossos fãs e apoiadores vão adorar vê-lo como um membro de nossa equipe."

O futuro treinador também não conteve a alegria com a chegada de Insigne. "Estamos todos ansiosos para ver Lorenzo se juntar a nós neste verão", afirmou Bob Bradley, treinador principal e também diretor esportivo do Toronto FC. "Sua capacidade de criar oportunidades para ele e seus companheiros é especial. Depois de o ver há muitos anos, sei que também é um jogador que trabalha para a equipe. Lorenzo é o tipo de jogador que você vem ver, porque sempre há uma chance, ele vai fazer algo inesquecível."

O contrato firmado com o Toronto FC vai durar quatro temporadas e, de acordo com a imprensa italiana, será o maior da história da Major League Soccer. Os salários anuais seriam de ? 11,5 milhões (aproximadamente R$ 73 milhões) por ano para Insigne.