Obras causam mudanças na Estação Utinga da CPTM

Da Redação



09/01/2022 | 05:47



Usuários da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que atende o Grande ABC, devem ficar alertas hoje. Isso porque entre 14h e 22h, os trens que circulam em direção a Rio Grande da Serra não irão parar na Estação Utinga – muito utilizada por moradores ou prestadores de serviço dos bairros Campestre, Utinga, Vila Metalúrgica (Santo André) e Barcelona (São Caetano). De acordo com a operadora, o motivo é a “continuidade de obras de substituição e fixação de novos trilhos e dormentes no trecho, além de execução de solda, revisão de fixações, limpeza de faixa e socaria manual de via”.

Como solução, a CPTM indica que os usuários que embarcam em Utinga no sentido Rio Grande da Serra devem primeiro ingressar no veículo que segue na direção oposta (Jundiaí), desembarcar na Estação São Caetano/Prefeito Walter Braido e dali regressar. Já os passageiros que viajam no sentido Rio Grande da Serra e querem desembarcar em Utinga devem descer na Estação Prefeito Saladino e retornar.

Outra linha também passará por intervenção hoje. O Expresso Aeroporto da CPTM, que liga a Estação Luz à Estação Aeroporto-Guarulhos, terá operação até as 14h por conta de obras que serão realizadas na Linha 11-Coral. A alternativa para os passageiros que têm como destino o Aeroporto Internacional de Cumbica é a Linha 13-Jade, que tem início na Estação Engenheiro Goulart e que pode ser acessada pela Linha 12-Safira.

Já a Linha 11-Coral será interditada no trecho entre as estações Luz e Tatuapé a partir das 14h de hoje até o fim da operação comercial para obras de manutenção e melhorias.

Além disso, colaboradores da CPTM estarão à disposição dos passageiros para ajudar em caso de dúvidas. A companhia irá emitir avisos sonoros nos trens e estações sobre a interrupção da circulação no trecho e as informações também estarão disponíveis nas redes sociais da CPTM.