Vinícius Jr faz 2, Benzema marca gol 300 e Real Madrid bate Valencia no Espanhol

08/01/2022 | 19:25



O Real Madrid derrotou o Valencia neste sábado, comandado por Benzema e Vinícius Júnior, que seguem protagonizando uma das melhores duplas de ataque do futebol mundial na temporada. A vitória do líder do Campeonato Espanhol, por 4 a 1, diante de cerca de 40 mil torcedores no Santiago Bernabéu, marcou o gol de número 300 de Benzema com a camisa do Real Madrid e também a volta triunfal de Vinícius Júnior ao time. Ambos deixaram o gramado com dois gols anotados cada em partida válida pela 20ª rodada do torneio.

O time de Carlo Ancelotti permanece confortável na liderança do Campeonato Espanhol, pavimentando o caminho rumo ao título, com 49 pontos, oito a mais que o vice-líder Sevilla. O Valencia chega a duas derrotas seguidas na competição e ocupa a nona colocação, com 28.

Após ficar dois jogos fora do Real Madrid por ter testado positivo para a covid-19, Vinícius Júnior voltou a ser titular no clube espanhol com grande estilo, marcando duas vezes na etapa final. Os brasileiros Éder Militão e Casemiro também foram titulares no jogo.

A primeira boa chance da partida foi em um cabeceio forte de Éder Militão, que mostrou muita impulsão no lance. O Valencia até encontrou alguns espaços, principalmente em chute de fora da área feito por Gonçalo Guedes, mas as melhores chances foram do Real. Modric quase abriu o placar com um golaço, mas a bola parou no travessão.

O primeiro gol da partida saiu aos 43 minutos, quando Casemiro invadiu a área e sofreu pênalti. Benzema cobrou com perfeição, no alto, sem chances para o goleiro, marcando seu gol de número 300. São 584 jogos do atacante francês pelo time de Madri. Benzema também é artilheiro da atual temporada do Campeonato Espanhol, com 17 gols marcados, após os dois gols deste sábado. Além disso, o jogador é líder de assistências do torneio, com oito passes para gol.

A estrela de Vini Jr brilhou na etapa final, começando com o gol aos 7 minutos. O brasileiro iniciou jogada, tocou para Benzema e recebeu de volta. A zaga não conseguiu cortar, o brasileiro saiu na cara de Cillessen e teve calma para tirar do goleiro, fazendo um belo gol. Nove minutos depois, Asensio bateu firme, o goleiro espalmou e a bola sobrou na cabeça de Vinícius, que só empurrou para as redes, aumentando o placar para 3 a 0.

O Valencia tentou voltar para o jogo e conseguiu diminuir aos 31, quando Mendy cometeu um pênalti bobo. Gonçalo Guedes cobrou, Courtois fez a defesa, mas a bola voltou na cabeça de Gonçalo, que diminuiu para 3 a 1.

O ataque do Real Madrid, contudo, estava inspirado e ainda deu tempo de Benzema fechar a conta aos 42 minutos. O francês recebeu de Mendy na área, girou como quem conhece muito bem este setor do campo, e bateu no canto, sem chances para o goleiro.

Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Barcelona pela fase semifinal da Supercopa da Espanha. Depois, o Real Madrid visitará o Elche em jogo da Copa do Rei, competição pela qual o Valencia enfrentará o Atlético Baleares na próxima semana.