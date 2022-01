São Paulo confirma a contratação do meia Patrick, quarto reforço para 2022

08/01/2022 | 17:40



Depois de dias de negociação, o São Paulo enfim anunciou a contratação do meio-campista Patrick, do Internacional. Neste sábado, o clube paulista usou suas redes sociais para anunciar um final feliz nas tratativas.

"O Pantera Negra é Tricolor" publicou o clube. "Neste sábado, o São Paulo acertou a chegada do meio-campista Patrick, de 29 anos, que estava no Internacional e assinou contrato até 31 de dezembro de 2023."

Patrick se une ao goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e o também meia Alisson, que já haviam sido oficializados. O acordo será por duas temporadas e o São Paulo vai adquirir uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador de 29 anos.

Apesar de a negociação não envolver troca, o São Paulo negociou o também meio-campista Liziero aos gaúchos. O time colorado fez um vídeo com a camisa no armário "aguardando" a chegada do são-paulino.

A chegada de Patrick quase não teve um final feliz após o São Paulo entrar no circuito para contratar o meia-atacante Nikão, do Athletico-PR, que tinha conversas avançadas com o Inter. As diretorias se "estranharam", mas o acordo acabou oficializado.

Patrick estava em baixa com a torcida do Inter na reta final do Brasileirão, na qual o time amargou enorme queda de rendimento e saiu da briga pela Libertadores para a preocupação da queda. Fortemente cobrado, o meia pediu para ser negociado e quer dar a volta por cima no Morumbi.