IBGE busca pessoas da região para atuar no Censo

Nilton Valentim



08/01/2022 | 17:07



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prorrogou para o dia 21 o prazo de inscrição para o concurso que irá preencher as 206.891 vagas temporárias para atuar no Censo 2022. Nas sete cidades do Grande ABC são 2.776 oportunidades, para os níveis de escolaridade básico ou médio. As taxas de inscrição para ACS (Agente Censitário Supervisor) e ACM (Agente Censitário Municipal) custam R$ 60,50 e para recenseador, R$ 57,50.

Inicialmente as inscrições se encerrariam em 29 de dezembro, mas foram prorrogadas em virtude da baixa procura. Para os cargos de ACM e ACS, que ofereciam 262 oportunidades na região, e pagam, respectivamente, salário de R$ 2.100 de R$ 1.700, o IBGE recebeu 1.955 nomes. Para recenseador, cuja remuneração é feita de acordo com a sua produtividade, apenas 2.048 candidatos se inscreveram para os 2.514 postos.

No site do IBGE (www.ibge.gov.br)existe um simulador de ganhos. Para 40 horas semanais em Santo André, por exemplo, a estimativa é de R$ 2.506 por mês. Com o mesmo período em São Caetano, a renda é de R$ 3.544,60. Para Mauá, R$ 2.617,48.

“A gente sabe que o brasileiro tem essa característica de buscar o que é mais firme. Esses cargos de ACM e ACS têm salário físico, enquanto o recenseador vai depender da sua produção”, afirma Eric Daniele, coordenador administrativo do Censo 2022 em São

Paulo, explicando o porquê da baixa procura pelo posto de recenseador. “Entretanto, é muito comum o recenseador ter uma remuneração maior. Sobretudo em áreas mais populosas”, complementa Eric.

Na estrutura do Censo, o ACM gerencia o trabalho do posto de coleta, enquanto o ACS, subordinado ao ACM, tem como principal função orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Como as vagas de agente censitário terão inscrição única, ao candidato com melhor classificação será oferecida a vaga de ACM. Os demais terão direito aos postos de ACS, de acordo com a ordem de classificação.

Com a experiência de quem já atuou no Censo, Eric Daniele aponta a organização e a facilidade de se comunicar como os principais fatores para que o recenseador se dê bem no trabalho. “O desafio é ter desenvoltura e conversar com as pessoas. Nós recomendamos que eles trabalhem na região onde moram. Assim, vão conviver com pessoas que têm a mesma vivência. Sendo ‘desenrolado’ e tendo organização, vai se dar bem. O segredo é não ter vergonha”, diz.

O coordenador destaca a importância do trabalho que será desenvolvido pelo Censo em todo País. “O IBGE escreve a história do Brasil. Daqui a 100 anos, quando alguém for estudar a história do Brasil desta época, será com base nos números levantados pelo Censo”, afirma.



SELEÇÃO

Os candidatos a recenseador serão selecionados por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com dez questões de língua portuguesa, dez questões de matemática, cinco questões sobre ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos. A prova será aplicada em 10 de abril, na parte da manhã.

Os candidatos aprovados na primeira etapa receberão um treinamento presencial e a distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Os candidatos que tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações ocorrem logo em seguida.

Os candidatos para ACM e ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com dez questões de língua portuguesa, dez questões de raciocínio lógico quantitativo, cinco questões de ética no serviço público, 15 questões de noções de administração/situações gerenciais e 20 questões de conhecimentos técnicos. A prova será aplicada no dia 10 de abril, na parte da tarde. A prova para ACM e ACS tem duração de três horas e 30 minutos. A de recenseador, de três horas. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte à aplicação das provas, no site da FGV. O resultado final está previsto para 20 de maio.