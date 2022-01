Aposentados são potenciais vítimas de golpes financeiros

Nilton Valentim



09/01/2022 | 05:04



Pessoas com mais de 60 anos são as mais visadas por golpes financeiros, segundo pesquisa produzida pela Febraban (Federação Brasileira dos Bancos). Deste grupo fazem parte os aposentados, que precisam se precaver para não serem ludibriados.

A clonagem de cartão de crédito ou troca de cartões corresponde a 48% dos truques usados para enganar as vítimas. Em segundo, com 28%, vem o golpe da central falsa, em que alguém pede os dados por telefone.

Em terceiro lugar, com 24%, destaca-se o golpe do WhatsApp, em que alguém se passa por um conhecido solicitando dinheiro.

O presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC, Isaías Urbano da Cunha, afirma que muitas vezes o inimigo está dentro de casa ou pertence à família do aposentado. “Tem casos de filhos e netos que acabam dando golpes nos pais ou avôs. Eles vão ao banco com as senhas e acabam sacando o dinheiro”, relata.

Segundo ele, muitas vezes pessoas aparecem na associação dizendo que estão pagando por empréstimos que não fizeram e acabam saindo ainda mais decepcionadas. “Os aposentados descobrem que foram familiares que pediram o consignado. As vezes levam os documentos para que eles assinem sem nem saber do que se trata”, afirma.

Independentemente da faixa etária, é preciso tomar alguns cuidados básicos para não ser vítima de golpes, principalmente na época das férias.

O advogado Francisco Gomes Júnior, especialista em direito digital e crimes cibernéticos e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor), alerta que o golpe sempre começa em algum descuido da vítima. “Seja clicando em um link malicioso ou não tomando os devidos cuidados com seu cartão bancário. Nas férias, as pessoas estão mais relaxadas e propensas a não tomarem tantos cuidados”, afirma.

Segundo o especialista, no período de descanso as pessoas acabam mudando os hábitos para recarregar as baterias e se tornam mais vulneráveis. “Não há a necessidade de ficar neurótico, cuidados básicos incorporados à nossa rotina bastam para prevenir de muitos golpes”, pontua.

Ele dá algumas dicas, como não entregar o cartão de crédito ou débito para estranhos para passá-lo em máquina que não seja na sua frente. Observar a máquina para ver se não há indícios de ser um aparelho pirata.

Quando receber o cartão de volta, conferir se não foi trocado e ainda pedir a via da operação, para ter certeza de que foi cobrado o valor correto.

“Notem que a maior parte das dicas é fazer o óbvio para nossa segurança, mas muitas vezes nas férias nos descuidamos desses cuidados básicos”, afirma o especialista, que recomenda ainda não digitar senha na presença de outras pessoas.