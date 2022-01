Dortmund busca virada emocionante e diminui diferença para líder Bayern no Alemão

08/01/2022 | 16:46



O Borussia Dortmund conseguiu uma reação surpreendente no segundo tempo do confronto contra o Eintracht Frankfurt, neste sábado, e venceu por 3 a 2, após estar perdendo por dois gols de diferença. O jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, a primeira do returno, aconteceu no estádio Deutsche Bank Park e coloca fogo na disputa pelo título.

Com a derrota do Bayern de Munique para o Borussia Mönchengladbach na rodada, o vice-líder Borussia Dortmund chega a 37 pontos e diminui para seis a diferença para os líderes. A derrota amarga deste sábado barra a ótima campanha de recuperação do Frankfurt, que se mantém com 27 pontos, na sétima colocação, perdendo a chance de se aproximar do G4.

A precisão do atacante Rafael Santos Borré, ex-River Plate, colocou o Eintracht Frankfurt em ótima vantagem no placar ao fim do primeiro tempo. Aos 15 minutos, Kostic cobrou falta na área e Borré desviou para marcar 1 a 0. Nove minutos mais tarde, o mesmo Borré aproveitou confusão da zaga adversária para ficar com a bola na área e bater para fazer 2 a 0.

No segundo tempo, poucos minutos após entrar em campo, Thorgan Hazard recebeu de Haaland e diminuiu para 2 a 1, recolocando o Borussia no jogo. Insistente, o time viasitante empatou aos 41 minutos com um gol de cabeça de Jude Bellingham. A emocionante virada saiu três minutos depois. Dahoud bateu da entrada da área, no cantinho, e virou o jogo para 3 a 2.

A briga pela zona de classificação para a Liga dos Campeões também foi agitada na manhã deste sábado. O destaque ficou para o confronto direto entre Bayer Leverkusen e Union Berlin na BayArena, que terminou empatado por 2 a 2, resultado que tira o time da casa do G4 do campeonato e aumenta a pressão sobre a tradicional equipe de Leverkusen.

Com o empate diante de sua torcida, o Bayer Leverkusen cai para a quinta colocação, com 29 pontos conquistados. O tropeço deste sábado marca o quarto jogo sem vitória do time, que soma dois empates e duas derrotas. Com pretensões mais modestas para a temporada, o Union Berlin vem logo atrás, com 28 pontos, na sexta colocação. Vice-artilheiro do alemão, Patrik Schick abriu o placar. Promel marcou dois e virou para o time da capital. Tah empatou já no fim para o Bayer.

Vice-líder na temporada passada e longe de repetir a boa campanha, o RB Leipzig retomou o caminho das vitórias com uma goleada por 4 a 1 sobre o Mainz, jogando em casa. Os visitantes tiveram um jogador expulso logo no início da partida e os gols foram marcados por André Silva, duas vezes, Nkunku e Szoboszlai. Jae-Sung Lee descontou para o Mainz. O Leipzig tem 25 pontos e ocupa a oitava colocação, apenas um ponto a mais que o Mainz, que está em 10º.

Os dois times que fecham o G4 na terceira e quarta posição também estiveram em campo na manhã deste sábado. O Freiburg recebeu o vice-lanterna Armínia Bielefeld em casa e deixou o campo com um amargo empate por 2 a 2, após abrir dois gols de vantagem no placar. Apesar do tropeço, o Freiburg fica no G4, na quarta colocação, com 30 pontos. O Armínia tem 17 pontos e está em 17º.

O empate do Freiburg foi bom para o Hoffenheim, que venceu o Augsburg de virada por 3 a 1 jogando em casa e assumiu a terceira colocação, com 31 pontos. O Augsburg também está na zona de rebaixamento, em 16º, com 18 pontos ganhos. O lanterna Greuther Furth (seis pontos) empatou sem gols com o Stuttgart, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 18 pontos.