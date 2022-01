Kayne West estaria usando seu novo relacionamento para deixar Kim Kardashian com ciúmes

08/01/2022 | 16:11



Não é mais novidade para ninguém que Kanye West e Kim Kardashian não estão mais juntos. Os dois já até estão envolvidos com novas pessoas e apesar de Kim ainda não ter assumido nada oficialmente com Pete Davidson, Kayne recentemente assumiu seu relacionamento com Julia Fox em um ensaio de fotos.

Mas parece que mesmo estando com outra pessoa, o rapper ainda pensa na ex. Segundo o Page Six, ele estaria usando seu relacionamento atual para deixar Kim com ciúmes! Uma fonte disse:

- É uma jogada desesperada por atenção. Não tem outra explicação quando ele escolhe sair em público com Fox.

Segundo o The Sun, fontes próximas à Kim falaram sobre a empresária o achar contraditório.

- Kim acha engraçado que Kayne uma hora estava implorando para eles voltarem e em questão de dias saiu exibindo sua nova mulher pela cidade.

Outra fonte também disse que ela não se importa com as atitudes do ex marido.

- Ela honestamente não se importa, ela já superou Kanye e seu joguinho não está funcionando. Tudo que importa para ela em relação ao Kanye neste momento é criar seus quatro filhos e garantir que eles tenham uma vida feliz.