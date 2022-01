Michel Teló é acusado de gravar clipes em sítio sem autorização dos donos, diz colunista

08/01/2022 | 16:11



Parece que Michel Teló entrou em uma fria! Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, do O Globo, o cantor e sua equipe estão sendo acusados de invasão pelos proprietários de um sítio por gravarem clipes no local sem autorização. A propriedade fica localizada na cidade de Catuçaba, no interior de São Paulo.

As supostas invasões teriam começado a acontecer a partir de 2020, quando Michel gravou os clipes das músicas O Tempo Não Espera Ninguém, Sonhos e Planos, Para Ouvir no Fone e Verão de um Amor Caipira.

Os proprietários pedem cerca de 100 mil reais de indenização, somados aos danos material e moral.

Em comunicado enviado à imprensa. A assessoria do cantor escreveu:

O escritório do cantor Michel Teló vem por meio desta esclarecer que não recebeu qualquer informação, citação ou aviso sobre o processo pelo qual o cantor está sendo acusado de usar um sítio para gravações de clipes, sem autorização. Portanto, não temos nada a declarar sobre o mesmo.

Eita!