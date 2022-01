Após reclamar da conta de luz, Arthur Picoli brinca sobre conectar sua rede na do vizinho

08/01/2022 | 16:11



Quem nunca pegou uma conta e tomou um susto com o valor?

Segundo Fábia Oliveira, recentemente Arthur Picoli compartilhou com seus seguidores a fatura de sua conta de luz, que era de 901 reais e ficou indignado com o valor porque ele quase não parou em casa no período da conta.

- Mano, impossível ter dado esse valor a minha conta de energia. Eu nem fiquei em casa nesses meses aí, principalmente dezembro.

Após a repercussão, Arthur voltou novamente em seus Stories, e brincou dizendo que a próxima notícia seria de que ele teria ido preso por fazer um gato, ou seja, conectar sua rede elétrica na de seu vizinho! O ex-BBB ainda refletiu sobre toda a situação, brincando sobre a possibilidade de alguém já ter feito isso na rede dele:

- Estou pensando aqui, se realmente meu vizinho fez um gato no meu apartamento, se eu fizer um gato no apartamento dele eu vou gastar a energia dele, só que a energia que ele vai estar gastando vai ser a minha, então vai ficar mais caro.

Não está fácil para ninguém, né?