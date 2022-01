Larissa Manoela fala de par romântico com Rafa Vitti e diz estar vivendo sonho ao protagonizar novela na Globo

08/01/2022 | 15:11



Larissa Manoela está nas nuvens com duas personagens em Além da Ilusão, novela que estreia em fevereiro na Globo. Em entrevista para o jornal Extra, a atriz revelou que viver uma protagonista na emissora sempre foi um de seus maiores sonhos.

É um desafio estar aqui vivendo um sonho que tenho desde pequena, com uma novela incrível e duas personagens. Cada dia que eu chego aqui (aos estúdios Globo), me emociono, me arrepio, fico muito tocada de estar vivendo isso. Toda vez que sai alguma coisa da novela, meus fãs já ficam eufóricos e ansiosos para ver o porquê estou tão feliz e vivendo a melhor fase da minha vida.

A trama se passará entre 1934 e 1944, e Larissa viverá personagens diferentes nas duas fases. Na primeira, ela dá vida Elisa, que morrerá em um trágico acidente. E, na segunda, ela volta como Isadora, irmã de sua primeira personagem.

As vidas das duas irmãs são marcadas por um ponto em comum: Davi, personagem de Rafael Vitti. Na primeira fase, o rapaz é preso injustamente pela morte de Elisa e passa dez anos na cadeia. Quando fica em liberdade, ele encontra Isadora, que é a cara da irmã.

Fiquei feliz de ter um parceiro incrível como Rafa. Fomos muito bem preparados, recebidos, ouvidos. Estamos construindo relações lindas em equipe e uma parceria que vai seguir pela vida, conta Larissa.

O principal, quando vamos construir uma relação de casal entre personagens, é a confiança. Na preparação, a gente buscou muito essa conexão que existe entre eles na história. Lari é uma pessoa excepcional, superaberta, foi uma grata surpresa, reforça Vitti.

Essa novela promete, né?