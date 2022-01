Turnê das Pussycat Dolls é cancelada no Reino Unido devido aumento de casos de Covid-19

08/01/2022 | 14:11



Notícia triste para os fãs de Possycat Dolls. Nicole Scherzinger, uma das integrantes da banda, usou as redes sociais para anunciar que a turnê pelo Reino Unido foi cancelada devido o aumento de casos de Covid-19.

Os shows marcariam o retorno das cantoras ao palco. Nos Stories, Nicole lamentou:

Obrigada a todos que compraram ingressos para ver as Pussycat Dolls, somos muito gratas pelo apoio de vocês. Diante das circunstancias envolvendo a pandemia, decidimos que as datas da turnê deveriam ser canceladas. Investi muito tempo, energia criativa e meu próprio dinheiro pra dar vida a esse projeto, e por mais que esteja muito triste com essa decisão, me orgulho também de tudo que conseguimos alcançar num curto período de tempo antes da Covid. Não consigo expressar o tanto de amor, admiração e gratidão que tenho pelas meninas do grupo e pelos fãs que nos apoiam. Se cuidem.

Segurança em primeiro lugar, né?