Grávida, Paula Amorim comemora aniversário e relembra suas conquistas no último ano: Ganhei um reality, noivei e agora estou realizando um dos meus maiores sonhos

08/01/2022 | 14:11



Na última sexta-feira, dia 7, Paula Amorim completou 33 anos de idade e compartilhou com seus seguidores um pouco de como foram as comemorações.

Junto de uma série de fotos da festa, a campeã da última edição de No Limite recordou suas conquistas do último ano e agradeceu aos seus fãs por sempre fazerem parte de tudo junto com ela.

33. E no meu coração só tem gratidão! Em meio a essa loucura que estamos vivendo eu fui abençoada com um 2021 muito especial. De uma forma geral foi um ano produtivo, desafiador e cheio de amor. Ganhei um reality, noivei e agora estou realizando um dos meus maiores sonhos: ser mãe! Vocês fizeram parte de cada etapa dessas conquistas! Cada um da sua forma, acompanhando, votando, torcendo e enviando boas energias. Hoje inicio esse ciclo com o coração transbordando alegria. E quero agradecer a cada um de vocês que fazem parte da minha vida por todo carinho que compartilham comigo. Obrigadaaaaa!

No último dia 25 de dezembro, Paula anunciou que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Breno Simões.