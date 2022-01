Andrew Garfield e Tobey Maguire entram escondidos em cinema para assistir Homem Aranha: Sem Volta para Casa

08/01/2022 | 14:10



Andrew Garfield e Tobey Maguire formam uma dupla incrível, e nós podemos provar! Além de se darem muito bem em cena, os atores construíram uma amizade na vida real e até combinaram de assistir Homem Aranha: Sem Volta para Casa juntinhos no cinema.

Segundo Garfield, em entrevista ao Entertainment Tonight, eles precisaram usar disfarces para que ninguém os reconhecesse.

- Entrei sorrateiramente em um cinema na noite de estreia e só assisti com meu boné de beisebol e minha máscara. Na verdade, eu também estava com Tobey - eu e Tobey entramos em uma sala juntos e ninguém sabia que estávamos lá. Foi uma coisa muito bonita para compartilharmos juntos.

O ator ainda comentou sobre a grande emoção de estar no filme e reforçou a amizade com Tobey e Tom Holland.

- O fato de eu ser uma daquelas pessoas vestindo a roupa de homem aranha ao lado do meu verdadeiro herói do Homem-Aranha, Tobey Maguire, e o brilhante e incrivelmente talentoso , sincero, engraçado, bom, doce, perfeito Homem-Aranha de Tom Holland , e ainda poder ser o irmão do meio. Eu fico maravilhado com meu irmão mais velho e com total desejo de proteger meu irmão mais novo.

Tem como não amar esse trio?