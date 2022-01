Palmeiras vence Real Ariquemes com dois de Endrick e avança na Copa SP

08/01/2022 | 13:35



O Palmeiras está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paulista avançou ao derrotar o Real Ariquemes, em Diadema, na manhã deste sábado, por 3 a 0, com dois gols do atacante Endrick, de apenas 15 anos.

O camisa 9, que só entrou no segundo tempo, foi poupado, pois é cotado para reforçar o treino do elenco profissional, sob o comando de Abel Ferreira. No entanto, ele poderá defender as cores do alviverde apenas quando fizer 16 anos, conforme estipulado pela Fifa.

O Palmeiras encontrou um adversário duro neste sábado. Apesar de ser superior durante os 90 minutos, o time paulista sofreu e só conseguiu abrir o marcador aos 37 minutos. Luis Guilherme recebeu de Gabriel Silva e tocou rasteiro para Vitinho, dentro da área, fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Real Ariquemes teve a chance de ouro de empatar em cobrança de pênalti, após falta de Ian em Lucas Assis. Juninho bateu e parou na grande defesa de Kaíque. Em vantagem, o Palmeiras cresceu e começou a aparecer a estrela de Endrick.

Aos 36 minutos, o atacante fez fila na defesa do Real, com direito a drible da vaca em Douglão e tocou na saída de Evan. O garoto fechou o placar aos 46. Ele girou em cima da marcação e chutou forte, no fundo das redes.

OUTROS JOGOS - Ainda neste sábado, o Água Santa, que está no Grupo do Palmeiras, venceu o Assu-RN por 3 a 0 e também carimbou sua classificação. Ambos têm seis pontos.

Mais tarde, em jogo válido pela terceira rodada, o Taguatinga-DF terminou sua participação no torneio vencendo o Confiança-SE por 2 a 1.

Confira todos os jogos deste sábado:

08h45

Água Santa-SP 3 x 0 Assu-RN

11h

Confiança-SE 1 x 2 Taguatinga-DF

Real Ariquemes-RO 0 x 3 Palmeiras-SP

13h

Desportivo Brasil-SP x Iape-MA

Paulista-SP x Bragantino-PA

Ibrachina-SP x Serranense-MG

Nacional-SP x Real Brasília-DF

13h15

Mirassol-SP x Sport-PE

14h

Rio Claro-SP x Vasco-RJ

Retrô-PE x Cruzeiro-MG

14h15

Aliança-AL x Andirá-AC

15h15

Capivariano-SP x Coritiba-PR

Inter de Limeira-SP x Náutico-PE

Botafogo-SP x Goiás

16h15

SKA Brasil-SP x Lagarto-SE

Itapirense-SP x Palmas-TO

16h30

Linense-SP x Atlético-MG

16h45

Oeste-SP x Forte-ES

17h

EC São Bernardo-SP x Aster Brasil-ES

19h

Floresta-CE x Flamengo-RJ

19h15

São Caetano-SP x CSE-AL

São Bento-SP x Londrina-PR

Perilima-PB x São Paulo-SP