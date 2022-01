Luan Santana planeja morar junto com a namorada, diz colunista

08/01/2022 | 13:10



Luan Santana está caindo de amores por Izabela Cunha. Mesmo com pouco tempo de relacionamento, o cantor revelou para a colunista Fábia Oliveira que já planeja morar junto com a amada.

- Nós estamos falando já em morar juntos, sim, e acho que esse ano ou o ano que vem, nós vamos dar um jeito nisso.

Os dois levaram o relacionamento de forma discreta e longe dos holofotes durante um ano, e assumiram o romance publicamente há cerca de dois meses. Apaixonado, Luan conta como conheceu Izabela.

- O que mais me encanta na Iza é a inteligência e o trato com as pessoas, o lance de tratar todos igualmente e tal. Eu a conheci pela internet através de um cabeleireiro, que é amigo em comum nosso. Mandei mensagem, ela respondeu e nos vimos à primeira vez aqui em casa.

Fofos, né?