Barty avança à final em Melbourne; Halep enfrenta russa após lesão de Osaka

08/01/2022 | 12:05



Ashleigh Barty, número 1 do mundo no tênis feminino, garantiu neste sábado a participação na final do WTA 500 de Adelaide, na Austrália, sua terra natal. A vaga foi conquistada com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a polonesa Iga Swiatek, após parciais de 6/2 e 6/4. Até então, a adversária estava invicta no torneio.

O jogo do título será contra a cazaque Elena Rybakina, que venceu a japonesa Misaki Doi com parciais de 6/4 e 6/3 para garantir a classificação à grande decisão. "É emocionante jogar bem aqui na Austrália. É aqui que quero jogar o meu melhor tênis, quero me dar a oportunidade de disputar títulos na Austrália", afirmou a tenista após o jogo.

Barty também está na semifinal de duplas do WTA 500, ao lado da compatriota Storm Sanders. As duas venceram a semifinal contra a indiana Sania Mirza e a ucraniana Nadiia Kichenok e vão disputar a final contra a croata Darija Jurak e a eslovena Andreja Klepac.

Sede de uma série de torneios de tênis nesta semana, a Austrália teve finais formadas também no WTA de Melbourne. Uma das semifinais não foi disputada, já que a japonesa Naomi Osaka, favorita ao título, sofreu uma lesão abdominal e precisou desistir do embate contra a russa Veronika Kudermetova, garantida na final sem precisar entrar em quadra.

A adversária da tenista russa será Simona Halep, vencedora da outra disputa por vaga na decisão. A romena, ex-número 1 do mundo, venceu a chinesa Qinwen Zheng por 6/3 e 6/2 para avançar. Com isso, encerrou um jejum de mais de 15 meses sem disputar finais, iniciado após a conquista do WTA 1000 de Roma, em agosto de 2020.

Também em Melbourne, foi definida a final de duplas, que colocará as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini diante das australianas Destanee Aiava e Lizette Cabrera.