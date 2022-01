Água Santa vence o Assu e está perto da classificação na Copa São Paulo

Da Redação



08/01/2022 | 11:10



O Água Santa venceu o Assu (Associação Sportiva Sociedade Unida), do Rio Grande do Norte, por 3 a 0 neste sábado, no Estádio do Inamar, em partida do Grupo 28 e válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o segundo triunfo do Netuno, que na estreia havia batido o Real Ariquemes, de Rondônia, por 2 a 1.

Com a vitória, o time de Diadema fica bem próximo da classificação à segunda fase do torneio. Já o Assu está eliminado. Na rodada inicial havia sido goleado por 6 a 1 pelo Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Real Ariquemes, em jogo também neste sábado, o próprio Verdão e o Água Santa estarão garantidos na próxima fase antecipadamente.

O JOGO

Apesar do favoritismo do time diademense, os potiguares deram algum trabalho no início do jogo. O Água Santa até dominava as ações, mas encontrava dificuldades para criar. O Netuno até tentou, mas foi insuficiente para alterar o placar no primeirpo tempo.



Na segunda etapa o cenário mudou, já que logo aos 9 minutos o Água Santa abriu o marcador. Samurai deu lindo passe para David, que invadiu a área e bateu cruzado. A bola estava chegando para Jota, mas João Victor se antecipou e mandou para o fundo das redes, marcando contra.

O gol deu ânimo ao Netuno, que foi para cima e fez o segundo dois minutos depois. Barata cobrou falta de longa distância, mas pegou mal o chute. Porém, a bola parou no pé de Jota, dentro da área, e ele não perdoou: 2 a 0 para o Netuno.

Depois, o time da casa "cozinhou o galo", cadenciando o jogo para segurar o resultado. Mas, conseguiu fazer o terceiro aos 39 minutos. Após vacilo da defesa do Assu, Geraldo saiu sozinho, invadiu a área e bateu na saída do goleiro: 3 a 0 para o Água Santa e fim da partida no Inamar.



Se o Palmeiras ganhar do Real Ariquemes, em jogo também neste sábado, o próprio Verdão e o Água Santa estarão garantidos na próxima fase antecipadamente. A última rodada do Grupo 28 será na terça-feira, dia 11. Às 13 horas, o se enfrentam Real Ariquemes e Assu. Já às 15h15, Água Santa joga em busca da liderança da chave contra o Palmeiras.

