Em aceno a base evangélica, Bolsonaro participa de culto com Michelle e Onyx

08/01/2022 | 11:00



Em um aceno à comunidade evangélica, uma de suas principais bases eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na noite desta sexta-feira, 7, da Solenidade de Celebração Profética na Arena Hall Sara Nossa Terra, em Brasília.

"Eu quero agradecer a Deus pela minha vida", afirmou o chefe do Executivo, durante o culto, sem máscara de proteção. Bolsonaro também agradeceu as orações feitas pelos fiéis enquanto esteve internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, no começo desta semana, com um quadro de obstrução intestinal.

O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michelle e do ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que também não usavam máscaras.

No dia 16 de dezembro, Bolsonaro havia participado de um culto na Assembleia de Deus, também em Brasília, em ação de graças pela posse de André Mendonça como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação do ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça "terrivelmente evangélico" à Corte foi uma promessa de Bolsonaro à sua base religiosa.

Na ocasião, o chefe do Executivo disse que sentia gratidão por Mendonça. "Sinto nele uma coisa que escapa pelas mãos de alguns, a gratidão", declarou.