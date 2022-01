Time unido ganha jogo

Do Diário do Grande ABC



08/01/2022 | 09:12



A notícia revelada com exclusividade pelo site do Diário e detalhada na edição de hoje do jornal impresso, de que os prefeitos Paulo Serra (Santo André), Orlando Morando (São Bernardo) e José Auricchio Júnior (São Caetano) estiveram reunidos, na manhã de quinta-feira, em tom conciliador, para debater os caminhos da região e o futuro da FUABC (Fundação do ABC), agitou os bastidores políticos e agradou muita gente que defende a aliança dos líderes das cidades em benefício de todo o Grande ABC.



Paulo, Orlando e Auricchio reuniram-se no Palácio da Cerâmica para tratar de uma importante entidade de saúde da região, que é comandada pelas três cidades. Nos próximos dias, os três tucanos irão decidir quem irá comandar a FUABC a partir de agora, com o fim da gestão conturbada e contestada da presidente Adriana Berringer Stephan. Pelo sistema de rodízio, a indicação caberia ao município de Santo André. O tom da reunião foi amistosa, como se espera de três importantes lideranças. E o pensamento foi voltado em chegar ao consenso do que poderá ser melhor para a entidade, e, naturalmente, para a região.



A união de Paulo Serra, Orlando Morando e José Auricchio Júnior poderá dar ao Grande ABC a relevância necessária para que a região volte a ocupar o posto de protagonista que sempre teve nas esferas estadual e federal do poder. Há outros temas importantes que podem, e devem, fazer parte de pautas das próximas conversas dos três prefeitois, como as fortes chuvas das últimas semanas, a Covid-19 e o aumento de casos da síndrome gripal, entre outros.



Este Diário sempre defendeu a união dos líderes regionais, em prol do crescimento da própria região. Os três integram o time da primeira divisão do Grande ABC. Juntos, e com mais algumas peças importantes que podem se juntar a este esquadrão, a chance de vitória é enorme. E é por essa equipe que os moradores da região torcem. Em um ano de Copa de Mundo, é importante saber que os atletas da equipe estão prontos para entrar em campo. E defender o Grande ABC.